A volto coperto e armato di cutter rapina due farmacie: catturato dalla Squadra Mobile|VIDEO

A pochi giorni di stanza, aveva rapinato due farmacia, armato di cutter. La Squadra Mobile della Questura di Bologna ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino italiano di 54 anni, con precedenti specifici per

reati contro il patrimonio, che il 13 e il 16 marzo scorsi, a distanza di pochi giorni, armato di cutter, aveva rapinato due farmacie in zona Bolognina, una in via Barbieri e una in via Ferrarese.

Si tratta di rapine-fotocopia, quelle messe a segno da R.L., originario del foggiano e arrivato da poco tempo a in città: a orario di chiusura, era entrato nelle farmacie con il volto coperto da una mascherina e armato di un taglierino, si

era avvicinato al bancone costringendo il dipendente a consegnargli tutto l’incasso della giornata per poi fuggire.

La Squadra Mobile, IV Sezione – Contrasto al Crimine diffuso, analizzando i filmati delle telecamere interne ai due esercizi e ascoltando le testimonianze, ha collegato i due episodi e ipotizzato che l’autore potesse essere la stessa persona, per il modus operandi, la somiglianza fisica e per alcuni particolari degli indumenti indossati.

Sebbene non fosse conosciuto sul territorio, gli agenti lo hanno rintracciato il 17 marzo in via De Carracci, dove è stato riconosciuto proprio dagli abiti indossati.

E' stato perquisito e trovato in possesso di un cutter e degli altri vestiti con i quali aveva portato a termine le rapine.

R.L., con precedenti penali e di polizia, è stato accompagnato in Questura e si è proceduto al fermo di indiziato di delitto. L’uomo è stato condotto in carcere a Modena e il GIP ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

La Polizia sta indagando anche su una rapina e un ferimento avvenuta nella notte, sempre in zona Bolognina.