Due rapine a mano armata in poche ore: ladro in fuga

Una rapina a mano armata ieri pomeriggio in via del Borgo San Pietro e una in via Montefiorino nel pomeriggio di oggi. Mentre stamattina una terza tentata rapina è avvenuta in piazza XX Settembre.

Ad avere la peggio ieri, una tabaccheria di via del Borgo presa di mira da un soggetto con volto travisato da una sciarpa e con un coltellino in mano. Entrato nel locale, l'uomo si è fatto consegnare l'incasso - circa 600 euro - e brandendo il coltello è riuscito a scappare. Il titolare, nel tentativo di fermare il ladro, è rimasto lievemente ferito. Indagini della polizia sono in corso.

Oggi pomeriggio invece, intorno alle 17, un'altra rapina al negozio Tigotà di via Montefiorino, zona Stadio. Dinamica speculare: minaccia con coltello e poi bottino. In questo caso ancora da quantificare ma anche in questa occasione il malvivente - non è da escludere si tratti della stessa persona - è riuscito a darsi alla fuga. La polizia indaga.