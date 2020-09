Rapine nei negozi del centro, tradito dai tatuaggi: c'è un arresto

E' stato arrestato il presunto rapinatore dei negozi del centro storico, sospetto autore una serie di 'colpi' avvenuti tra agosto e le prime settimane di questo settembre.

La squadra mobile di Bologna, dopo alcune indagini, è risalita a un sospettato, E.P. , 48 anni, cittadino italiano. Secondo i poliziotti della sezione crimine diffuso è lui il soggetto che nelle ultime settimane ha preso di mira tre negozi e una farmacia, tra il centro e Saragozza.

Gli episodi attribuiti al 48enne sono: il negozio “Ingram” di via Ugo Bassi il 12 agosto, una parafarmacia in Strada Maggiore il 3 settembre, il negozio di abbigliamento “Dogo” di via Ugo Bassi l’8 settembre e una Farmacia in via Saragozza l’11.

In tutti gli episodi il modus operandi era sempre lo stesso. L'uomo entrava travisato da un cappello e la mascherina al volto e minacciava le commesse presenti all’interno del negozio con un coltello facendosi consegnare l’incasso.

Tuttavia il rapinatore non si accontentava solo dei contanti in cassa e costringeva le vittime ad aprire le proprie borse e consegnargli anche i loro di soldi, prima di obbligarle a nascondersi nel retro dei negozi o nei bagni in modo tale da guadagnarsi la fuga e ritardare l’intervento della Polizia.

Partendo dalle testimonianze delle vittime. gli investigatori della Mobile hanno visto due particolari: le modalità dell’azione, sempre le stesse, e che il rapinatore presentava dei tatuaggi su entrambe le mani e un coltello con un manico blu.

E' partita quindi la visione di ore e ore di filmati di videosorveglianza, ricerca che ha fruttato il volto del sospettato. Il 48enne, poi risultato bolognese con diversi precedenti in materia, è stato bloccato lunedì scorso, mentre era in centro.

Addosso al lui è stato rinvenuto anche un cutter dal manico blu, presumibilmente lo stesso utilizzato per commettere le rapine contestategli e con il quale era probabilmente in procinto di commetterne una quinta.

Gli agenti sono andati a perquisire poi l'abitazione del soggetto, dove sono stati trovati anche i vestiti indossati nei giorni delle rapine. Al rapinatore, il GIP del Tribunale di Bologna ha applicato la custodia cautelare in carcere.