Rapine in serie a negozi e farmacie: due in carcere

Si sono alla fine aperte le porte del carcere per due uomini, cittadini italiani di 31 e 34 anni, accusati di essere gli autori di una serie di rapine consumatesi ai danni di diversi esercizi commerciali nel bolognese. Ai due, al tempo residenti formalmente a Bologna ma domiciliati presso una comunità di recupero di Sasso Marconi, sono stati attribuiti almeno quattro episodi, tra l'ottobre e il dicembre del 2020.

Nel mirino dei due trentenni sarebbero finiti, secondo l'impianto accusatorio, una farmacia, un ufficio postale e due supermercati, con un modus operandi abbastanza simile in tutti i casi. Muniti di travestimenti, i due si avvicinavano all'obiettivo in scooter, per poi fare irruzione e minacciare i dipendenti con delle pistole scacciacani. Diverse centinaia di euro il bottino per ogni irruzione. Gli episodi sono risalenti rispettivamente al 6 settembre a San Biagio di Casalecchio, il 21 ottobre a Pontecchio, il 13 novembre all'Arcoveggio di Bologna e il 10 dicembre 2020, in un supermercato di San Lazzaro. In particolare, una serie di prove indiziarie punterebbero gli autori, arrestati in flagranza dal nucleo investigativo dei Carabinieri durante l'ultima rapina effettuata.

Nella disponibilità dei soggetti sono state inoltre sequestrate anche due pistole scacciacani, oltre che parrucche e indumenti compatibili con le rapine contestate. Le immagini raccolte dalle telecamere presenti vicino ai luoghi dei colpi hanno poi appurato la presenza, nelle fasi precedenti e successive, di uno scooter in possesso a uno dei due arrestati, con due persone a bordo con indumenti compatibili con le testimonianze raccolte.