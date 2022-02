Rapina alla coppia, lei molestata: in arresto gruppo di giovanissimi

Non solo i fatti di via Montegrappa. Nel giro di soli due giorni un altro grave episodio di violenza si è verificato in centro, che ha visto in azione gruppi di minorenni in azioni violente con i propri coetanei. Per i fatti in questione un minorenne, di origini tunisine, è stato portato in comunità in osservanza di una ordinanza di custodia del tribunale per i minori di Bologna. A curare indagini ed eseguire le misure è stata la Squadra mobile di Bologna, mentre altri arrresti sono stati condotti dalle Volanti.

A lui, in concorso con altri, la Mobile attribuisce almeno cinque episodi di rapina ai danni di coetanei, tutte condotte nella notte tra venerdì e sabato, tra le 3 e le 4 in via Urbaga, via dè Coltellini, via Brignoli, via Lame e via Riva di Reno angolo parco 11 settembre 2001.

Agguato della baby gang: lui picchiato, lei molestata

Nell'immediatezza dei fatti di un episodio, tre componenti insieme al minore in questione sono stati arrestati in flagranza, mentre un quarto è stato rintracciato successivamente a casa sua. Le rapine avevano visto come vittime alcuni passanti, rapinati dei soldi, dei vestiti e del cellulare, appunto in cinque diversi episodi.

Il culmine della violenza in via Riva Reno: una coppia di ragazzi è stata aggredita, con entrambi rapinati e lui picchiato, mentre lei fatto oggetto di palpeggiamenti nelle parti intime. Per questi fatti, due dei tre arrestati sono stati accusati anche di violenza sessuale. Il quarto, cittadino marocchino, identificato successivamente dal personale della Squadra Mobile e per il quale è stato eseguito il provvedimento cautelare, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un giaccone sottratto a una delle vittime durante una delle rapine di quella notte.