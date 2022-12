Rapine fotocopia e minacce con coltello: fermato anche un minorenne

Le indagini della Squadra mobile sono partite a metà novembre, quando un cittadino pachistano era stato rapinato e picchiato in Piazza XX Settembre da un gruppetto di giovani. Un episodio simile si è ripetuto il 4 dicembre scorso ai danni di un minore, fino al fermo di due ragazzi tunisini di 20 e 17 anni.

Nella giornata di ieri Polizia di Stato e della Locale, Carabinieri e cinofili hanno organizzato un servizio di controllo "ad alto impatto" nella zona.

Il modus operandi

Come rivelato dalle immagini delle telecamere e dal racconto dei testimoni, un gruppetto di 4 ragazzi avvicinava le vittime in orario serale intimando loro di consegnare denaro e telefono cellulare. Se i malcapitati reagivano, venivano minacciati con un coltello o malmenati.

A novembre, la vittima, un cittadino pachistano, era stato colpito con un pugno al volto ed era stato curato al Pronto soccorso con 10 giorni di prognosi. Il 4 dicembre è stata la volta di un cittadino albanese 16enne costretto a consegnare il telefono e uan cassa bluetooth.

Le indagini

Ascoltando il racconto dei testimoni e visionando le immagini delle telecamere installate nella zona, gli inquirenti hanno rilevato che ad agire erano 4 giovani che negli episodi in questione indossavano gli stessi capi di abbigliamento. Due di loro, considerati i più "attivi", sono stati individuati nella giornata di ieri in via Matteotti: i filmati visionati hanno evidenziato che a brandire il coltello era sempre e solo un 20enne, con precedenti specifici, mentre il secondo ha preso parte attiva alle rapine. Ora sono in stato di fermo.

I precedenti

A fine novembre, nei pressi dell'ingresso di piazza Medaglie d’oro, un 16enne, affidato ad una comunità per minori, era stato circondato e poi colpito all’altezza dell’addome da alcuni fendenti di un'arma da taglio, crollando a terra. Soccorso sul posto, il giovanissimo è stato poi portato presso l’Ospedale Maggiore, in Rianimazione.

A ottobre, era andata in scena una rissa tra una ventina di persone "armate" di aste e bastoni (VIDEO) con danni anche a diversi veicoli parcheggiati in via Boldrini.

La speranza dei residenti

A novembre Bologna Today aveva ascoltato alcuni residenti della zona: "Ai cittadini diciamo di frequentare i nostri locali, ci sono aree verdi, anche qui si mangia e si beve bene, ci sono dehors e tavolini, non lasciamo queste vie in mano a gente che non ha niente da perdere, resistiamo e non diamogliela vinta".