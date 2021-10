Tassisti rapinati: coppia arrestata dalla polizia|VIDEO

Due rapine in due giorni, ma la telecamera del taxi li aveva ripresi

La squadra mobile ha rintracciato e arrestato una coppia, lui 33 anni e lei 24. Sono accusati di essere i rapinatori di due tassisti minacciati con un cutter.

Si fingevano clienti o turisti, poi l'uomo estraeva la lama e si faceva consegnare l'incasso, per poi darsi alla fuga. Le telecamere installate all'interno dei taxi però li ha ripresi, la Squadra mobile li ha individuati e arrestati.

Ieri dopo essere saliti su un altro taxi per farsi portare all'ospedale Maggiore, la scena del 26 ottobre si è ripetuta. La Squadra Mobile è intervenuta insieme alle volanti e ha scovato la coppia vicino a un edificio abbandonato in via Pier Crescenzi, dove avevano nascosto anche gli abiti e il denaro rubato.