Rapporto DIA: a Bologna e in E-R fanno affari tutte le mafie, anche quelle estere

Come ogni anno, al Parlamento viene presentato il rapporto della DIA - Direzione Investigativa Antimafia - sulla base degli elementi di indagine. La relazione, che riguarda il semestre gennaio-giugno 2023, è stata presentata dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi confermando che oggi le mafie "preferiscono rivolgere le proprie attenzioni ad ambiti affaristico-imprenditoriali", in pratica, dimessi i panni dei mafiosi tradizionali, assumono caratteri imprenditoriali con ampio uso della tecnologia.

Sul nostro territorio, famiglie e organizzazioni italiane sono presenti ormai da anni, ma, come rivela il Rapporto, si muovono anche le mafie straniere.

Nella Città metropolitana di Bologna

Nel primo semestre del 2023 "la provincia di Bologna si conferma territorio attenzionato da soggetti collegati alla criminalità organizzata". La Direzione parla di appartenenti a cosche calabresi, in particolar modo MOLÈ-PIROMALLI di Gioia Tauro (RC), ma si rileva anche la presenza di elementi “vicini” a clan camorristici dei CASALESI.

Come dimostrano le operazioni delle forze dell'ordine "rimane elevato l’interesse delle organizzazioni criminali per il settore degli stupefacenti", conferma il Rapporto.

La Dia ricorda a titolo di esempio alcune operazioni:

- febbraio 2023, i Carabinieri danno esecuzione a un provvedimento cautelare in carcere nei confronti di 3 cittadini tunisini, per traffico di stupefacenti, dopo la sparatoria lungo i binari della stazione ferroviaria di San Vitale "da subito inquadrata nell’ambito di una contesa delle piazze di spaccio".



- marzo 2023, la Guardia di finanza sequestra 44 chili di cocaina, nascosti nell'intercapedine di autoarticolato proveniente dal Belgio, arrestando due autisti, un calabrese e un siciliano.

- marzo 2023 la Polizia da' esecuzione a un provvedimento cautelare nei confronti 21 persone, a seguito delle indagini su un gruppo di soggetti prevalentemente di nazionalità dominicana dediti al narcotraffico su scala internazionale che avevano a disposizione mezzi con doppiofondo per il trasporto.

- nel 2023 l'arresto di 8 persone, italiane e albanesi, ha consentito alla Polizia di indagare 48 soggetti quindi un gruppo di albanesi capeggiato da due fratelli e da un connazionale, che si approvvigionavano in Olanda e avevano contatti con pregiudicati salernitani.

- La sentenza del Tribunale di Verona, inerente l’operazione “Karakatitza”, partita nel 2013, ha permesso di riscontrare, oltre nel veronese, anche nelle province di Vicenza, Venezia, Bologna, Modena, Reggio Emilia e Brescia, la presenza della mafia russa Vor v zakone – Ladri nella legge, organizzazione criminale caratterizzata dall’uso di metodologie mafiose, con intimidazioni, disponibilità di armi e condizione di assoggettamento e omertà.

- A Bologna, si attestano anche associazioni di tipo mafioso nigeriane e albanesi. Come dimostra l'operazione della Squadra mobile che a luglio 2023 ha sequestrato cocaina per 27,43 chili, 439 chili di hashish, 11mila euro e una pistola con matricola abrasa con 6 colpi 3.80 in canna e altre munizioni.

In Emilia-Romagna

Se non è terra di mafia "ne è fortemente infiltrata" aveva confermato l'ex procuratore Giuseppe Amato a febbraio. La forte attrattiva economica, ne fanno territorio già ampiamente conquistato.

Nel primo semestre 2023, le indagini hanno confermato "la propensione delle organizzazioni mafiose

a infiltrarsi nell’economia legale e nella pubblica Amministrazione - si legge - mentre il prevalente interesse delle organizzazioni di etnia straniera si rivolge al traffico e allo spaccio di stupefacenti, oltreché allo sfruttamento della prostituzione".

Il "sodalizio ‘ndranghetista" si concentra, secondo la Direzione, nelle province di Reggio Emilia, considerato l'epicentro, Modena, Piacenza e Parma.

Sempre nella provincia di Modena si è registrato il radicamento del clan dei Casalesi. Nell’area di Forlì sono stati documentati rapporti tra operatori economici locali con esponenti di spicco della cosca di ‘ndrangheta Pesce di Rosarno (RC).

Anche il territorio della provincia di Rimini e di Ravenna risulta interessato da attività riguardanti il fenomeno della droga. A Rimini anche della prostituzione.

Le organizzazioni straniere in Emilia-Romagna

"Appaiono interessate prevalentemente al settore del traffico di droga e sono arrivate progressivamente nel tempo a occupare spazi in passato di pertinenza delle compagini criminali autoctone ora maggiormente vocate ad attività di infiltrazione nel tessuto economico-imprenditoriale", scrive la DIA.