Maxi concerto per l'Ucraina, l'idea del duo 'Rappresentante di Lista'. Lepore: "Bologna c'è"

Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita dalla guerra in Ucraina. È l'idea lanciata dal duo la Rappresentante di Lista che su Twitter scrive: "Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco? Colleghe, amici, musiciste, cantanti, facciamo qualcosa".

Tra i nomi citati dal duo: Diodato, Gianni Morandi, Myss Keta, Emma Marrone, Levante. Diversi artisti nei commenti rispondono all'appello, a partire da Francesca Michielin e Ditonellapiaga. E subito il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, risponde con un tweet: "La Città di Bologna è a disposizione". (Foto Ansa)