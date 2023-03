Rave di Argelato, scattano 43 misure di polizia e 946 denunce

È di 43 misure cautelari e ben 946 denunce il bilancio della macchina giudiziaria sul rave di Argelato dello scorso 25 aprile, quando quelli che poi vennero conteggiate come 5000 persone si diedero appuntamento all'ex zuccherificio abbandonato per una festa durata per quasi tre giorni, e portata a conclusione anzitempo dalle operazioni di arma dei carabinieri, polizia e Guardia di finanza.

Ora, a distanza di quasi un anno, le indagini si sono praticamente chiuse, e per alcuni dei partecipanti oltre che gli organizzatori è stata notificata in queste ore la misura di polizia dell'avviso orale e del foglio di via. Si tratta di provvedimenti che "data la loro immediata eseguibilità può fungere da deterrente per chi già in passato si è reso protagonista di episodi simili".

Nei fatti la questura ha emesso 7 avvisi orali e 36 fogli di via dal comune di Argelato per altrettanti dei partecipanti identificati al termine della tre giorni di bagordi, che aveva attirato nel noto ex sito produttivo giovani da tutta Italia e tutta Europa.

La trattativa, poi l'operazione

L'interlocuzione è durata tutta la notte, poi il deflusso per evitare tensioni. Ma gli organizzatori e le targhe dei veicoli dei partecipanti al rave di Argelato del 25 aprile scorso sono stati annotati. Nell'immediatezza le persone sono state identificate, ma poi questi dati sono stati utilizzati per recapitare le singole denunce per occupazione di terreni ed edifici.