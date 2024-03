"Da 5 mesi rave e feste in Piazza Scaravilli, perchè nessuno interviene?"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Si cercano risposte per i mancati interventi nei confronti degli abusivismi e dei reati commessi ogni venerdì e sabato in piazza Scaravilli". Così un residente della zona universitaria che denuncia "feste illegali con occupazione di suolo pubblico da 5 mesi".

La piazza al centro della zona universitaria è al centro di polemiche e segnalazioni da due anni. Si tratterebbe di "veri e propri rave. Perché nessuno interviene?" - è la domanda - visto che gli eventi vengono anche pubblicizzati sui social, come nel caso del prossimo, previsto sabato 16 marzo, mentre lo scorso venerdì si sarebbe svolto un "party danzante abusivo con 500-600 persone che ballavano indisturbate sotto i portici e nella piazza".

Il residente riferisce che le feste in piazza Scaravilli, con attrezzature, casse, macchine del fumo e mixer, andrebbero avanti da novembre 2023, dalle 23.00 fino a tarda notte: "Tutto allestito dietro a spazi appositamente transennati dagli stessi organizzatori" senza contare "l'assembramento di spacciatori non indifferente".

"Denuncerò sindaco, giunta e le persone informate"

Lamentando il mancato intervento delle forze dell'ordine, dopo le varie segnalazioni, ricorda "il decreto anti-rave del Governo Meloni" ed elenca i reati ipotizzati: "Discoteca abusiva in una piazza pubblica, occupazione di suolo pubblico senza permessi e disturbo della quiete pubblica".

Dal canto loro gli organizzatori, il Movimento Arti Libere, scrivono sui social che in piazza Scaravilli è stato "scritto un capitolo di ribellione, respingendo con fermezza la repressione e la militarizzazione. Non ci fermeremo qui, siamo la barriera contro l'oppressione" e che si tratta di "un'onda di cambiamento che non può essere fermata".

Il residente manifesta l'intenzione di denunciare sindaco e giunta comunale, in quanto "a nulla serve avvertire di un reato" pertanto li ritiene "complici dei reati commessi".