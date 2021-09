Festa rovinata a Imola: 15 giovani identificati e multati

15 le sanzioni amministrative elevate dai militari della Compagnia di Imola a carico di 20enni, residenti nelle province di Bologna, Forlì e Ravenna.

Nell'ambito dei controlli sul rispetto delle misure obbligatorie per il contenimento della pandemia, i militari li hanno sorpresi nel tentativo di organizzare un "rave party" nella notte tra l’11 e il 12 settembre. L’episodio si era verificato in Imola, località Monte Castellaccio, doveè stato sequestrato l’impianto di alimentazione musicale e buona parte dei presenti sono stati identificati.

Come fanno sapere i Cartabinieri, nel mese di settembre sono state controllate 794 persone e 49 attività/esercizi pubblici: "I militari dell’Arma sono impegnati in prossimità degli istituti scolastici, delle principali fermate del trasporto pubblico e degli altri luoghi di ritrovo e aggregazione delle fasce più giovani, anche per garantire l’uso dei dispositivi di protezione individuale e l’osservanza delle altre misure da adottare, in un’ottica di prevenzione generale e di diffusione della cultura della legalità".

Dall’inizio della pandemia sono state controllate 389.653 persone, elevate 6.850 sanzioni amministrative e deferite all’A.G. 46 persone per violazioni a carattere penale. I controlli investono altresì i luoghi di lavoro e gli esercizi pubblici (145 sono stati gli esercizi controllati nel corrente anno, fra i quali per 36 è stata irrogata la sanzione della chiusura provvisoria).

Foto archivio