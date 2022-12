"Street rave parade": si preannuncia un sabato rumoroso sotto le due torri

"Smash repression, street rave parade" per il 17 dicembre. Lo annuncia un comunicato diffuso sui social e Bologna si unirebbe così alle manifestazioni gemelle di Napoli, Firenze e Torino.

Un evento che contesta il decreto anti-rave, tra i primi provvedimenti del Governo Meloni: e approvato ieri dal Sentato, anche se con pochi voti di scarto annunciato ieri, 13 dicembre, nel corso dello sgombero dell'occupazione di via Stalingrado: "I free party fanno paura davvero perché mostrano modalità radicalmente diverse e anticapitaliste di stare insieme in autogestione. Il cosiddetto decreto anti-rave vuole colpire la nostra capacità di aggregarci, addomesticandoci e rendendoci funzionali al lavoro, prevedendo intercettazioni e pene fino a sei anni per chi viene individuat* come organizzator*", si legge.

Quindi un sabato rumoroso sotto le due Torri, promettono li organizzatori: "I nostri corpi balleranno e le nostre casse suoneranno attraversando da nord a sud alcune grandi città italiane, mentre contemporaneamente in diverse città francesi si moltiplicheranno street parade di protesta in solidarietà con la nostra mobilitazione. Vorrebbero sotterrarci ma non sanno che siamo semi!”. Anche se per ora non sono diffusi luoghi e orari.

La parata non si limiterà alla protesta contro la legge sui rave, ma toccherà anche il tema dell'ergastolo ostativo e ricorderà la giornata internazionale contro la violenza su sex workers "ancora oggi espost* a rischi enormi a causa di stigma, invisibilizzazione e mancato riconoscimento della condizione lavorativa".

"Si continuano a criminalizzare le persone che usano sostanze non legali in contesti autogestiti, nonostante l’uso massificato di sostanze legali come tabacco, alcool e psicofarmaci (causa ben maggiore di morti e malattie correlate ogni anno rispetto a sostanze illegali) - continua la nota - Nei free party sono quasi sempre presenti interventi di riduzione del danno e primo soccorso sia autogestiti sia di servizi istituzionali, col risultato tangibile della diminuzione dei problemi sanitari. Il governo Meloni ha già annunciato di smantellare proprio i servizi pubblici che fanno interventi di riduzione del danno: si dovrebbe invece potenziarli, anche in locali e discoteche, dove ogni settimana si verificano incidenti stradali, evitabili con una maggiore cura rispetto alle modalità di assunzione e di ripresa" mentre "in un mondo in cui il controllo dello Stato e delle multinazionali è onnipresente e onnipotente, seppure pieno di crepe e vuoti, le feste autogestite assumono il valore di un ‘microcosmo di cultura libera’, lontane da strutture di controllo, in cui la spontaneità nelle relazioni umane tenta di liberarsi da una quotidianità di oppressione".