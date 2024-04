Rave party all'ex caserma Stamoto, gli occupanti hanno lasciato lo stabile

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo quarantotto ore di occupazione e altrettante di presidio da parte della polizia, alla fine ieri sera 31 marzo i circa 200 partecipanti hanno lasciato l'ex caserma Stamoto in viale Felsina, zona Massarenti, che venerdì sera era stata occupata da una 'Taz' (Zona di autogestione temporanea) e in cui era in corso un dj set.

Intorno alle 20:30, i manifestanti sono usciti dallo stabile e hanno dato vita un corteo, sempre controllati a vista dalla polizia. Hanno sfilato su via Larga mentre i posti di blocco hanno chiuso viale Lenin e via Mattei, poi si sono dispersi. Nel fine settimana il rave aveva attirato su di sé non solo le attenzioni delle forze dell'ordine, dispiegate con camionette, agenti e persino un elicottero, ma anche l'ira dei residenti della zona, ed è stato motivo di polemiche da parte di una fetta della politica locale.

"Oggi usciamo tutti insieme in corteo dopo tre giorni in cui ci siamo ripresi lo spazio per esprimerci e socializzare in autogestione e libertà - hanno dichiarato gli occupanti - per creare connessioni in luoghi liberati e autogestiti sempre più rari in questo vuoto soffocante fatto di cemento, repressione e gentrificazione che in nome del decoro e del profitto sta trasformando le città che abitiamo in gabbie e vetrine per turisti e studenti ricchi. All'interno di quartieri sempre più invivibili, dove i prezzi degli affitti sono alle stelle e il lavoro povero aumenta - hanno proseguito -, la risposta continua ad essere una sola: strade militarizzate e messa a profitto ogni angolo di territorio. A chi vorrebbe il deserto sociale, rispondiamo autodeterminandoci, creando contesti fondati sulla cura reciproca che non siano la gabbia grigia fatta di lavoro e alienazione in cui vorrebbero rinchiuderci! Contro speculazione e militarizzazione 10, 100, 1000 Taz".