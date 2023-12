"Da due mesi, ogni fine settimana, ci sono dei rave in piazza Scaravilli"

Da due mesi circa, il portico di piazza Scaravilli è diventato luogo di feste definite come "non autorizzate". Lo denuncia un residente, Daniel, che in allegato a una lettera spedita a Bolognatoday allega diversi video promozionali del gruppo 'Movimento arti libere' che organizza queste partecipate feste, con tanto di volantino digitale. Il prossimo evento, a proposito, è una serata 'Goa' (un sottogenere psy-trance, derivato a sua volta da quello techno) in calendario per questo venerdì, a partire dalla mezzanotte.

L'evento, che secondo chi scrive arriverebbe a raggruppare centinaia di persone, avrebbe luogo "senza la presenza di persone per la sicurezza, senza le dovute autorizzazioni e permessi, senza la presenza di una ambulanza in caso che qualcuno stia male". Inoltre, sempre osserva il residente, non si fa mistero dell'"enorme giro di spaccio" che si creerebbe attorno alle feste in questione.

Sempre secondo quanto riporta Daniel, "La polizia, i carabinieri, avvertiti di ciò, hanno semplicemente detto che non intervenivano, ma questa situazione proprio non si spiega come possa continuare, con il benestare evidente delle autorita della citta".

Chi sono gli organizzatori

Analizzando il fenomeno più da vicino, si vede come le 'feste' siano la prosecuzione di un progetto di riappropriazione di spazi collettivi. Questo è quello che si evince andando sulla pagina web degli organizatori di questi eventi, il Movimento Arti Libere. Un un’associazione/collettivo che ha come scopo "la promozione dell’arte di strada e ne vorrebbe valorizzare il carattere di patrimonio artistico indipendente. Dal busking alle performance in strada, dai concerti alle installazioni, dalle piazze,e a tutte le zone universitarie: immaginiamo una simbiosi fra spazi e momenti di socialità, attraverso produzioni ed esibizioni artistiche. Desideriamo che le numerose espressioni artistiche non siano considerate solo un passatempo ma parte integrante dello sviluppo urbano sia in termini economici che culturali".