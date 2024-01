Sbarcata a Ravenna la Geo Barents con 336 migranti. 27 arriveranno a Bologna | FOTO

Dalle prime ore di oggi sono partite le operazioni sbarco, accoglienza, assistenza e soccorso alla nave ONG GEO BARENTS arrivata presso il porto sicuro di Ravenna.

A bordo 336 migranti, di cui 34 minorenni, 27 dei quali non accompagnati. Si tratta del "numero più alto di migranti mai sbarcati in Emilia-Romagna nella storia" del territorio, fa sapere la Regione.

Sul psto diversi operatori e volontari della Croce Rossa che hanno a disposizione un pullman GT, un minibus, tre minivan.

In corso i controlli sanitari e di polizia

I migranti provengono da Pakistan, Siria, Eritrea, Bangladesh, India, Senegal, Sudan del Nord e del Sud, Egitto, Nigeria, Palestina, Sri Lanka e Yemen. Una volta scesi dalla nave vengono trasferiti al Pala De Andrè, dove sono allestiti laboratori sanitari con personale medico, della Croce rossa, della Questura e dei servizi sociali di Ravenna. Successivamente, una parte dei migranti sarà indirizzata in Lombardia (112 persone), altrettanti in Toscana e altri 112 saranno collocati tra le varie province dell'Emilia-Romagna.

Nel palazzetto sono stati allestiti 6 laboratori sanitari, spazi per i Servizi Sociali del Comune e della Questura per foto-segnalamento ed altri adempimenti di polizia, un’area ristoro e spazi per brandine in quanto si prevede che si andrà avanti per tutta la notte ed anche per gran parte della giornata del 4 gennaio.

Di queste persone, 65 presentano sintomi da scabbia, tra cui otto minori (quattro non accompagnati), e 16 adulti che necessitano di cure a causa di varie patologie. Una donna a bordo, inoltre, è in stato di gravidanza.