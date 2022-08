"Fuori dal locale perché nero": parte l'esposto in Procura

Un 16enne di Bologna, Biniyam, sarebbe stato lasciato “Fuori dal locale perché nero” e non avrebbe potuto assistere al concerto del rapper Capo Plaza che si esibiva in un locale di Marina di Ravenna.

La denuncia arriva dal gruppo Facebook “Mamme per la pelle”: "Non sta più nella pelle, il suo idolo è in concerto vicino casa sua. Ha preso il biglietto mesi prima, sa tutte le canzoni a memoria, si organizza con gli amici, convince mamma e papà ad andare anche se è tardi la sera” si legge sul post.

Come riferisce Ravenna Today, il gruppetto di amici sarebbe arrivato poco dopo le 23 di venerdì 12 agosto davanti al locale della riviera: “Entrano tutti i suoi amici, bianchi, e Biniyam resta fuori senza nessuna motivazione. Chiama i genitori che si recano sul posto e fermano una volante per raccontare l’accaduto. Insieme al 16enne restano fuori anche un gruppo di ragazzi nordafricani”.

“Siamo sicure che nei prossimi mesi -si legge su 'Mamme per la pelle' - con l’acuirsi della campagna elettorale delle destre, sarà sempre più frequente. Gli atti di razzismo stanno aumentando vertiginosamente e noi siamo molto preoccupate per tutti i nostri figli” annunciando di voler presentare un esposto in Procura perchè "questo locale razzista venga presto chiuso”.

Inoltre “vogliamo che Capo Plaza sia al corrente di quello che accade durante i suoi concerti e provi a porvi rimedio”.

Il direttore artistico del locale, il Marina Bay, contattato da Repubblica, replica: "Nessun razzismo, all'interno del locale c'erano anche ragazzi di colore. Sono stati esclusi perché erano stati visti bere da bottiglioni giganti davanti al nostro locale o perché avevano già causato problemi. Non c'entra il colore della pelle e non c'è stata alcuna discriminazione da parte dei buttafuori: all’ingresso abbiamo una lista di persone indesiderate che sono state segnalate in precedenza perché hanno causato problemi”.