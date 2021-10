A Palazzo Pallavicini viaggio nel corpo umano del futuro: ecco "Real body Experience" | VIDEO

Da sabato 2 ottobre Palazzo Pallavicini ospita Real Bodies Experience, il nuovo tour mondiale all' interno delle prestigiose sale di via San Felice. L'Expo anatomica organizzata da Venice Exhibition e patrocinata dal Comune di Bologna, accompagnerà fino al 9 gennaio i visitatori in un avvincente viaggio che supera i limiti del corpo umano, dalle mummie ai cyborg.

"Eguagliare gli straordinari risultati ottenuti da una esposizione anatomica che in pochi anni ha attratto oltre due milioni di visitatori appassionandoli ai segreti del corpo umano, ha richiesto di ripensarne completamente il format", spiegano gli organizzatori. La nuova Real Bodies Experience mostra inediti scenari futuri dell'evoluzione umana. Il percorso espositivo comprende la più grande collezione anatomica italiana di corpi e organi plastinati organizzati in sette sezioni - esperienze.

Le novità

Tra le novità all'avanguardia, la sezione dedicata agli androidi al cui interno, in anteprima mondiale, sarà presentato al pubblico il Robot umanoide ideato da Leonardo da Vinci ricostruito integralmente da Mario Taddei, accademico italiano tra i massimi esperti vinciani, come racconta Mauro Rigoni, AD di Venice Exhibition. Real Bodies Experience è curata da Ilario de Biase e Luca Ruminato e si avvale di un comitato autoriale affiancato da un comitato scientifico di specialisti in biomedicina, criminologi, antropomorfisti, anatomisti e dal medico legale Dott. Antonello Cirnelli, curatore scientifico della sezione anatomica di Real Bodies. Tutti i visitatori troveranno inclusa nel costo del biglietto di ingresso l'audio - guida della mostra. Per la prima volta l'intero palazzo sarà dedicato a una grande mostra.