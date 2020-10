Classifica reati: Bologna 4a città più insicura, ma "Qui si denuncia di più"

La consueta classifica de "Il Sole 24 Ore" che fotografa l'indice di criminalità delle città italiane mette la città metropolitana di Bologna al 4° posto, con 59.724 denunce, sulla base dei dati del dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno. I numeri fanno riferimento all'anno 2019 e nella top 10 delle province a più alto tasso di criminalità (denunciata in base alla popolazione) si posizionano Milano, Firenze e Rimini.

Nell'area metropolitana di Bologna spiccano un paio di dati abbastanza singolari: il 1° posto per violenze sessuali e il 15° posto per associazione di tipo mafioso.

"Qui si denuncia di più e noi siamo contenti perché non vogliamo la rassegnazione"

"Mi fa sorridere quando nelle statistiche delle città più pericolose appaiono Bologna o Rimini. Qui si denuncia di più e noi siamo contenti perchè non vogliamo la rassegnazione. Vogliamo che vinca la fiducia", aveva detto a Bologna Today, Diego Polio, ex comandante del nucleo investigativo del comando provinciale di Bologna, il reparto dei Carabinieri che si occupa dei reati più gravi.

La classifica in base ai reati

Bologna è al 1° posto per violenze sessuali, al 3° per furti in esercizi commerciali e infanticidi, 4° per furti, furti con destrezza ed estorsioni, 5° per rapine in esercizi commerciali, 7° per furti in abitazione, 10° per rapine e tentati omicidi, 12° per furti con strappo e truffe e frodi informatiche, 14° per prostituzione e pornografia minorile, 15° per associazioni di tipo mafioso, al 25° per spaccio, 27° per omicidi colposi, al 32° per consumo di droga e furti di automobili, al 33° per associazione a delinquere, al 38° per omicidi da incidenti stradali, 40° per omicidi volontari, 44° per rapine in abitazione, 70° per riciclaggio e 83° per incendi.