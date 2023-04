Starbucks a Bologna fa infuriare le destre: "Scelta incomprensibile"

È di oggi la notizia dell’apertura di nuove sedici attività commerciali alimentari nel centro storico di Bologna. La loro apertura avviene in deroga al regolamento UNESCO che vincola il Comune di Bologna sull’insediamento di nuove attività alimentari. Deroga possibile solamente perché i sedici progetti speciali sarebbero risultati compatibili, secondo il parere della commissione che li ha giudicati, con il rispetto e la valorizzazione “delle aree di pregio e della bellezza urbana”.

Il caso Starbucks

Le nuove aperture, specialmente quella relativa alla catena Starbucks, ha fatto infuriare la destra cittadina: “Stupisce la concessione dell'apertura in via D'Azeglio di uno Starbucks da parte del Comune” scrivono in una nota Matteo Di Benedetto e Giulio Venturi, rispettivamente capogruppo in consiglio comunale e portavoce della Lega. Una scelta che, secondo i leghisti, colpisce “i commercianti, anche storici, che costituiscono da sempre il tessuto commerciale della nostra città e ne costituiscono una delle caratteristiche segnanti”. A questi ultimi, spesso, si “fatica a concedere anche un dehors, magari proprio in via D'Azeglio”, mentre “non ci si fa problemi ad aprire nelle vie storiche e caratteristiche alle multinazionali. È la sinistra dell'omologazione, che perde volentieri le caratteristiche identitarie in favore del grigio magma indistinto della modernità" concludono.

Dello stesso tenore la nota a firma Francesca Scarano, ex leghista e ora nel gruppo misto: “Si vendono ‘per progetti speciali’ autorizzazioni che altrimenti non avrebbero potuto realizzarsi, quali la vendita da asporto in via Santo Stefano, ed è curioso come, anche di fronte a tanti dubbi già sollevati non poco tempo fa sulla trasformazione della città in un grande ristorante all’aperto, l’assessore Guidone risponda che il decreto Unesco è sicuramente la risposta più efficace che si possa dare a questo tipo di degenerazione. E cosa dire dell’apertura di Starbuck in via d’Azeglio? Come reagiranno tutte le attività ora presenti su quella strada e che da tempo investono non soltanto economicamente sulla propria attività? La delibera approvata dalla Giunta – se non per pochissimi progetti – in realtà non preserva il centro storico da trasformazioni che nulla hanno a che vedere con un commercio di qualità e mi chiedo quanti di questi progetti terranno fede agli obblighi assunti. Soprattutto, par di capire, come al solito, che questo tipo di strumenti amministrativi, più che a preservare diritti di tutti e rendere gli operatori uguali davanti all’amministrazione, servano solo a tutelare quello che, alla fine della fiera, risultano sempre più uguali degli altri” conclude Scarano.

Sconcerto anche da parte di Fratelli d’Italia: “Abbiamo appreso – dice nella sessione odierna del consiglio comunale Stefano Cavedagna, capogruppo FdI a Palazzo d’Accursio – che il Comune ha autorizzato sedici progetti, in deroga al vincolo Unesco, per il loro valore culturale. Tra queste, in via d’Azeglio, aprirà la famosa caffetteria Starbucks, che onestamente non ci sembra, con tutto il rispetto, un’attività di questo tipo. Nel 2019 il Comune di Bologna ha approvato il regolamento Unesco e l’ha rinnovato nel 2022, dichiarando di voler combattere la pericolosa ‘deriva dei taglieri’. Invece, oggi, con la mano sinistra approviamo il regolamento Unesco, con la destra deroghiamo a chi evidentemente ci sta più simpatico. Ecco, noi non comprendiamo questa scelta: da una parte ci preoccupiamo di salvaguardare la tradizione da una cultura che non ci appartiene, dall’altra apriamo alla multinazionale americana”.