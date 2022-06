Appennino, concluse le operazioni di recupero resti dell'elicottero precipitato

Nel pomeriggio di ieri si sono concluse le operazioni di recupero del velivolo precipitato sulle pendici del monte Cusna. A seguito dell’individuazione del relitto avvenuta nella mattinata di sabato 11 giugno, diverse squadre di Vigili del Fuoco appartenenti ai Comandi di Reggio Emilia e Modena, con il supporto dall’elinucleo di Bologna, hanno preso parte al recupero delle sette vittime nel greto del torrente Lama a circa 1600 metri di quota. Alle operazioni hanno partecipato anche il SAER ed il soccorso Alpino della Guardia di Finanza.



Nella giornata di ieri, ottenuto il via libera da parte delle Procura reggiana, sono iniziate le operazioni di recupero del relitto, i cui detriti sono stati raccolti in appositi sacchi, da squadre in assetto spelo alpino provenienti dal distaccamento di Castelnovo né Monti e dalla Sede centrale.

I sacchi sono stati verricellati tramite l’elicottero che li ha condotti nei pressi del campo sportivo di Civago. Infine sono stati caricati su un autocarro proveniente dal Comando di Bologna che li ha trasportati presso il deposito individuato dall’Autorità giudiziaria.