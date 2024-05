Tentate rapine, movida e una vita 'contromano': Red Sox racconta com'è fare il tassista di notte

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Fino a qualche settimana fa faceva parte anche lui di una flotta, quella di Cotabo. Poi c’è stata l’espulsione dalla compagnia e ora è solo al timone. O, meglio, al volante. Quello del suo taxi su cui carica i clienti e le loro storie. I primi li lascia a destinazione, le seconde spesso le porta con sé. È conosciuto in molti modi: Roberto Mantovani, ‘Red Sox’ e il tassista che sull’ex Twitter (ora X) ha ingaggiato la sua personale battaglia contro quella che lui definisce “la lobby dei tassisti” mettendo nero su bianco i suoi incassi giornalieri per denunciare “l’egoismo della categoria” in cui molti osteggiavano (e osteggiano?) i pagamenti elettronici. Ora Red Sox è anche l’autore del suo primo libro Tassista di notte. Avventure di una vita contromano (Garzanti, presentato oggi 29 maggio in libreria insieme a Carlo Lucarelli). Il racconto di come vive, cosa vede e cosa rischia un tassista che lavora di notte sotto le Due Torri: “Delle volte ho rischiato la rapina – dice – ma per me questo rimane il lavoro più bello del mondo”.

Mantovani, come sta ora che la cooperativa l’ha cacciata?

Mi sforzo di essere sereno, anche se gli incassi sono dimezzati. Ora che non ricevo più le chiamate faccio la spola tra la stazione, l’aeroporto e Piazza Maggiore. Carico i clienti, li porto a destinazione e poi torno indietro. Un bel danno economico, ma non muoio di fame. I miei due figli, che sono grandi, sono fieri di me. E poi una volta finito il turno di lavoro a casa mi aspettano le mie due gatte, Billy e Gwyneth.

Com’è fare il tassista di notte a Bologna?

È un lavoro molto vario e ne capitano di ogni. Mi capita di caricare clienti molesti, ubriachi o drogati. Poi c’è chi vuole rapinarti o scappare via senza pagare. Questi soggetti ho imparato a riconoscerli subito. Quando sono sul taxi cominciano a toccarti da dietro la spalla e la testa, e ti provocano: ‘Tassista, tassista, se scappo senza pagare cosa fai?’. Il segreto è mantenere il sangue freddo e tenere loro testa, perché fanno i forti con i deboli e i deboli con i forti.

Le zone più complicate quali sono?

Il centro e in particolare la zona universitaria durante le notti dei fine settimana. In via Petroni e Piazza Aldrovandi non si riesce a passare ed è meglio evitare queste strade. E quando si riesce a farsi strada in mezzo alla ressa di persone che mangiano, bevono e parlano in mezzo alla strada, è bene avere delle accortezze.

Per esempio?

Chiudere le portiere con la sicura e tenere i finestrini abbassati, perché nella folla i malintenzionati possono infilare la mano nel taxi e portare via borse, portafogli o telefono. A me non è mai capitato ma so di colleghi a cui è successo.

Un ricordo particolarmente bello invece?

È successo di trovarmi per clienti una coppia con la donna che stava per partorire e dovevo portarli in ospedale. È stata una corsa bellissima perché ho vissuto la tensione insieme a loro: la quasi mamma con il pancione, il compagno con il trolley con dentro tutto l’occorrente per passare la notte in sala parto. E la situazione che si era ribaltata con lui che era andato nel panico e lei che lo incitava a mantenere la calma.

Perché ha deciso di scrivere un libro?

Perché ho sempre avuto la voglia di raccontare il mio lavoro, che è il più bello del mondo. Anni fa tenevo anche una trasmissione su Radio Città del Capo in cui raccontavo agli ascoltatori come funziona l’attività del tassista e le sue particolarità. Purtroppo questa voglia di trasparenza e condivisione si è scontrata con l’omertà della categoria di cui faccio parte.

Omertà?

Sì, quella della lobby dei tassisti che pensa in maniera egoista badando solamente ai propri interessi economici a scapito del servizio verso i clienti. Ogni venerdì e sabato sera vedo fuori dalla stazione o dall’aeroporto la coda infinita di persone che aspettano un taxi senza trovarlo. E provo tantissima vergogna. Ma i tassisti puntano sempre a essere pochi per avere il lavoro rassicurato fregandosene delle persone che rimangono a piedi.

A questo proposito, un paio di giorni fa il Comune ha annunciato che rilascerà nuove licenze.

Il problema della mancanza di taxi va risolto. Il punto è che i tassisti non hanno interessi affinché lo stato delle cose cambi. E davanti alle nuove licenze protestano perché sanno che la propria licenza perde valore. Ma il nostro non è soltanto un lavoro, è un servizio alla collettività.

Ha sempre fatto il tassista?

No, prima di comprare la licenza ho fatto per vent’anni l’operatore del carro attrezzi. Un altro lavoro simpatico (ride, ndr). Ma mi ha insegnato cose molto importanti che poi ho portato con me anche sul taxi, come la conoscenza della città perché a Bologna ci sono nato e conosco ogni via, vicolo e pietra. E anche il saperci fare con le persone.

E poi si è messo a pubblicare i suoi guadagni su Twitter per attaccare i tassisti ‘no pos’. Una scelta per la quale ha ricevuto anche minacce e danneggiamenti

Tutto era iniziato come uno scherzo. Volevo prende in giro i tassisti che non accettavano i pagamenti elettronici a bordo, una fetta di categoria che era già sbeffeggiata da tutti. Poi però sono stato preso di mira anche dai colleghi che il pos lo hanno sempre accettato. Perché, come ti dicevo prima, è una categoria che ci tiene a rimanere nel silenzio, a non diffondere informazioni su quello che fa. Twitter è stata l’arma vincente: se usato bene è un ottimo strumento comunicativo.

Una battaglia che l’ha fatta conoscere anche fuori da Bologna. Ne è valsa la pena?

Non saprei dirlo, perché ora mi ritrovo coi guadagni dimezzati. Ma non sono preoccupato. Tante aziende diverse falliscono… Ma hai mai sentito un tassista dichiarare il fallimento?