Il tassista Red Sox espulso da Cotabo: “Contrario ai nostri principi”

Si è conclusa con l’espulsione dalla cooperativa la convivenza tra il tassista Roberto ‘Red Sox’ Mantovani e Cotabo. Il tassista, molto attivo sui social network, era diventato famoso per la sua campagna su X (ex Twitter) contro i colleghi che non permettevano i pagamenti con il pos. Red Sox aveva cominciato a pubblicare su X i ricavi delle sue giornate, criticando invece chi non utilizzava i pagamenti elettronici.

Dopo la sospensione di una settimana nello scorso dicembre, oggi è arrivata la notizia della definitiva espulsione dalla cooperativa. “Alla luce della profonda e insanabile contrarietà ai principi base del sodalizio associativo – scrive Cotabo in una nota –, dimostrata innanzitutto dall'intenzione del socio di ottenere vantaggi personali a scapito degli interessi collettivi della cooperativa, dalla reiterazione delle condotte nel tempo e della recidiva specifica, che denota una totale assenza di consapevolezza e perdurante mancanza di volontà di rispettare le normative regolatrici della cooperativa, si è ritenuto di non poter applicare una sanzione diversa dall'esclusione, ritenendo la Commissione Disciplinare che non vi siano i presupposti per la prosecuzione del rapporto associativo”.

Tra i motivi citati da Cotabo, c’è quello della “reiterata campagna mediatica per denigrare apertamente la cooperativa”. La risposta di Mantovani, arrivata naturalmente su X, è stata: “Senza parole… per ora. C’è tutto il tempo per trovarle, nelle sedi opportune, insieme a tutta la vicenda degli incassi trasparenti che ha fatto infuriare così tanto i colleghi”.

I commenti sui social network sono un plebiscito nei confronti di Mantovani: “Il mondo al contrario”, scrive un utente su X; “Il più onesto di tutti che invece di essere portato come esempio viene cacciato. Siamo alla follia” scrive un altro. A dare manforte al tassista sono arrivati anche i commenti di alcuni politici: “Solidarietà a Red Sox, contro le lobby che proteggono i propri privilegi a discapito degli interessi dei cittadini serve più concorrenza” ha scritto in una nota Antonella Soldo, candidata alle europee con la lista Stati Uniti d’Europa. Intanto, sempre sui social network, alcuni profili stanno rilanciando l’idea di boicottare la cooperativa Cotabo fino al reinserimento di Mantovani.