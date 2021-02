Prendono il reddito di cittadinanza, ma non ne hanno diritto: 10 denunciati

Per percepire il reddito di cittadinanza è necessario, oltre ai requisiti di tipo patrimoniali, non essere sottoposti a misure cautelari, ma dopo i controlli dei militari del Comando Provinciale di Bologna, dieci persone sono finite nei guai. E' emerso durante l'attività di polizia economico–finanziaria a tutela della spesa pubblica, in collaborazione con l’INPS, nei confronti di soggetti risultati destinatari di misure restrittive della libertà personale.

I militari del Comando Provinciale di Bologna hanno analizzato le posizioni di diverse persone gravate da precedenti penali e con a carico da misure restrittive della libertà personale.

L’analisi effettuata incrociando le banche dati ha consentito di scoprire irregolarità nei confronti di dieci beneficiari i quali, all’atto della presentazione della domanda di sussidio, hanno omesso di comunicare la condizione di detenuti o, di essere destinatari di altra tipologia di misura restrittiva della libertà personale.

I cittadini che hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per le violazioni previste dalla normativa vigente che sanzionano con la reclusione da due a sei anni chiunque percepisca indebitamente tale beneficio.

I Finanzieri hanno poi segnalato, alle competenti Direzioni Provinciali dell’INPS, tutti i soggetti individuati per l’immediata revoca dell’erogazione del beneficio e l’attivazione del recupero delle somme indebitamente incassate che, allo stato, ammontano complessivamente a circa 90 mila euro.