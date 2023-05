Lavoro nero per incassare il reddito di cittadinanza, nei guai anche i datori di lavoro

39 soggetti che avrebbero indebitamente percepito il reddito di cittadinanza ono stati scovati negli ultimi 4 mesi dai militari del Comando Provinciale di Bologna, per un danno all'erario di oltre 310 mila euro, in collaborazione con l’Inps.

Dall'indagine è emerso che tra Bologna, l'imolese e Alto Reno Terme, vi fossero numerosi casi di percettori che avrebbero lavorato in nero, altri invece sarebbero stati privi del requisito della residenza o avrebbero omesso di comunicare di avere un componente del nucleo familiare sottoposto a misura cautelare o di avere altre fonti di reddito e immobili.

Le attività delle Fiamme gialle hanno anche consentito di bloccare l’ulteriore erogazione di integrazioni al reddito, per circa 120 mila euro.

i 39 soggetti stanati sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica per le violazioni previste, in materia, dall’articolo 7 del decreto legge n. 4 del 2019. Nei guai anche i datori di lavoro che avrebbero impiegato in nero i percettori, consentendo così di continuare a incassare indebitamente il reddito

Soddisfazione è stata espressa dal viceministro ai trasporti di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, "per l’encomiabile lavoro svolto a tutela della spesa pubblica nazionale. Fermo restando il doveroso accertamento giudiziale degli elementi raccolti, l’azione della GdF dimostra la grande attenzione e verifica che lo Stato riserva verso la legalità e la tutela dei conti pubblici".

Stop reddito di cittadinanza a fine anno

Il contributo istituito da Governo Conte ha i giorni contati. Da gennaio 2024 sarà sostituito dall'Assegno di inclusione, come prevede il decreto legge licenziato dal Consiglio dei ministri del 1° maggio.

L'assegno di inclusione potrà essere richiesto da nuclei familiari con disabili, minorenni o over 60. Sarebbe di 500 euro al mese a cui si potrà aggiungere un contributo per l'affitto fino a 3.360 euro all’anno. Il beneficio sale a 630 euro al mese se il nucleo familiare è composto da over 67 e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. L'eventuale contributo per l'affitto in questo caso scende però a 150 al mese. L'assegno di inclusione verrebbe erogato per 18 mesi e dopo un mese di stop viene rinnovato per ulteriori periodi di 12 mesi.

Si assegna anche un punteggio a ogni componente il nucleo familiare.

Il beneficiario dovrà essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

Il percorso è diverso per le persone occupabili, ovvero coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come ''fragili'' ma sono in condizioni di povertà. Da settembre dovrebbe partire lo Strumento di attivazione (Sda), un assegno di 350 euro al mese che avrà una durata temporale massima di 12 mesi ma verrà interrotto in caso di rifiuto di un contratto di lavoro.