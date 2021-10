Reddito di cittadinanza senza averne diritto: pizzicati in 16 a Ozzano

Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne alcun diritto. In sedici pizzicati dai Carabinieri di Ozzano, tutti rumeni fra i 29 e i 54 anni, tutti denunciati per aver dichiarato il falso ai fini di ottenere il supporto economico previsto in alcune determinate condizioni (per un totale di 30 mila euro). In pratica, così come è accaduto in diversi altri casi, veniva dichiarato di avere la residenza in Italia da almeno 10 anni.