Referendum Cannabis: bocciato dalla Corte costituzionale

Il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato ha comunicato in conferenza stampa che la Consulta ha dichiarato inammissibile il referendum sulla cannabis. Respinto anche il quesito sulla responsabilità civile dei magistrati. Durante la fase della raccolta firme, a Bologna in 8mila parteciparono ai gazebo per la depenalizzazione della coltivazione delle droghe leggere.

Notizia in aggiornamento