Elezioni comunali Imola 2020, l'affluenza ai seggi | AGGIORNATO

Alle 12 di oggi domenica 20 settembre è di 19,33 % l'afflunza ai seggi per le elezioni 2020 del sindaco del comune di Imola. Per votare c'è tempo fino alle 15 di lunedì 21 settembre. Domenica 20 settembre i seggi rimarrano aperti dalle 7 alle 23. Nella stessa tornata, si vota anche per il referendum sul taglio dei parlamentari.

E gli imolesi andranno alle urne dopo un periodo politico parecchio tumultuoso. L'elezione della grillina Manuela Sangiorgi nel giugno del 2018 e poi le sue dimissioni il 28 ottobre 2019, il commissariamento affidato all'ex questore, prefetto e vicecapo vicario della Polizia Nicola Izzo e oggi il voto per decidere chi riprenderà in mano la situazione in un momento certamente molto complesso.

Sono quattro uomini e una donna in corsa per diventare sindaco a Imola: i candidati che si giocheranno la poltrona del Palazzo Comunale sono Carmen Cappello, Daniele Marchetti, Marco Panieri, Ezio Roi e Andrea Longhi (qui tutti i candidati e tutte le liste).

Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 sono quindici i comuni dell'Emilia-Romagna che andranno al voto per le elezioni amministrative e nella provincia di Bologna sarà la sola città di Imola a rieleggere il proprio sindaco (la guida al voto con info, orari, seggi e trasporto disabili)​.

