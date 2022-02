Referendum eutanasia bocciato, +Europa Bologna: "Non mlliamo e andiamo avanti"

Anche a Bologna i promotori del referendum sull'eutanasia legale, bocciato dalla corte costituzionale, incassano e guardano avanti.

"Non possiamo che ringraziare i cittadini bolognesi" scrivono Arcangelo Macedonio e Matteo Hallissey, di +Europa Bologna, in una nota, dove si parla di "migliaia di firme nella città di Bologna" che "attestano un consenso popolare per una lotta iniziata 40 anni fa".

Peraltro il "diritto di essere "liberi fino alla fine" dovrà ora trovare consenso in Parlamento, che il segretario del Pd Letta e Giuseppe Conte ieri nei loro post evocavano. Peccato il parlamento sia lo stesso che da anni non prende in considerazione la proposta d'iniziativa popolare "eutanasia legale" che abbiamo presentato" si sfogano Macedonio e Hallissey. che concludono così: "Insieme a questi cittadini continueremo a lottare. Noi non molleremo".