Referendum sul taglio dei parlamentari, si vota: aperte le urne

Urne aperte da questa mattina per il referendum sul taglio dei parlamentari. Aperti dalle 8:15 di oggi domenica 20 settembre i 437 seggi sul territorio comunale. Gli aventi diritto di questa tornata sono 287.938 residenti. I seggi sono aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. Nel bolognese, oltre al referendum, i cittadini residenti nel comune di Imola saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco, dopo quasi un anno di commissariamento.

Un quesito, quello referendario, che chiede di esprimersi sulla riduzione del numero di deputati e senatori, dopo l'approvazione delle camere di una legge costituzionale che però non è passata con i due terzi dei votanti, e quindi necessita di anche di un passaggio referendario per entrare definitivamente in vigore. E' un referendum confermativo, quindi non c'è quorum.

Referendum taglio parlamentari: il primo voto durante il Covid

Questa è la prima consultazione elettorale che viene condotta dopo l'esplosione della pandemia di coronavirus in provincia di Bologna. L'attenzione è massima, e dopo varie defezioni, soprattutto nel personale scrutinante, le regole per accedere al seggio e le norme anticontagio sono stringenti.

Nn si potrà infatti recarsi al voto se si hanno dei sintomi come tosse e febbre superiore ai 37,5 gradi. Voto al seggio vietato anche per chi è in quarantena o in isolamento: per i positivi e i sospetti positivi sono stati allestiti dei seggi speciali, dove si potrà votare. Di base tutti queli che hanno intenzione di andare a votare devono indossare la mascherina. Le autorità hanno assicurato la massima disinfezione degli strumenti di voto (la matita per esempio) durante la consultazione.

Referendum costituzionale: il quesito e il taglio dei parlamentari

Approvate il testo della Legge Costituzionale concernente “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?”“

Alla Camera si passerebbe da 630 a 400 e al Senato da 315 a 200, ossia un parlamentare ogni 151mila abitanti, contro gli attuali 96mila. In caso di vittoria del sì, calerebbero anche gli eletti all'estero, da 12 a 8 e i senatori da 6 a 4. La riforma prevede anche il numero massimo di 5 dei senatori a vita nominati dai presidenti della Repubblica.

Referendum taglio parlamentari: per votare serve documento e tessera elettorale

Per accedere al voto è necessario essere in possesso della tessera elettorale personale insieme alla carta d'identità cartacea/elettronica o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione.

Per ricevere la nuova tessera è necessario esibire la precedente tessera elettorale esaurita negli spazi. Qualora la tessera elettorale sia completa in tutti i suoi spazi e non fosse possibile richiedere una nuova tessera elettorale prima della data del voto, in ogni sezione elettorale verrà rilasciato un attestato per poter comunque votare.

L'Ufficio elettorale osserverà i seguenti orari di apertura straordinaria con orario continuato:

domenica 20 settembre dalle 7 alle 23

lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15

Referendum taglio pralamentari: provvedimenti al traffico

Per facilitare gli spostamenti veicolari, oggi sono sospesi i provvedimenti relativi alla Zona a Traffico Limitato. Restano in vigore i provvedimenti di limitazione relativi ai T Days, a via de' Falegnami e Strada Maggiore, zona Università e piazza San Francesco.



Sempre oggi sarà attiva la navetta di collegamento tra la Stazione Centrale e Piazza Liber Paradisus, utile a chi deve recarsi all’Ufficio elettorale per il rinnovo della propria tessera elettorale. Anche domani lunedì 21 settembre sarà in funzione la navetta 941 diretta ai seggi attivi all’Istituto Rosa Luxemburg.



Referendum ed elezioni: la situazione in regione

Sono chiamati alle urne, oltre che per il Referendum, anche gli elettori di 15 comuni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. Al voto quasi 180 mila elettori di tutte le province, esclusa quella di Rimini.

Quindici poltrone da primo cittadino per 44 pretendenti. È questo il numero di candidati che correranno per la carica di sindaco nei comuni dell’Emilia-Romagna che andranno al voto per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali.

Di questi, 5 hanno una popolazione superiore ai 15 mila abitanti e quindi potrebbero dover far ricorso al ballottaggio previsto tra due settimane, domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Si tratta di Imola (Bologna), Bondeno e Comacchio (Ferrara), Vignola (Modena) e Faenza (Ravenna).

I 10 comuni con meno di 15 mila abitanti appartengono alle province di Parma (Fontevivo, Palanzano, Pellegrino Parmense, Soragna, Varano de’ Melegari), Reggio Emilia (Canossa e Luzzara), Piacenza (Ferriere), Modena (Montese) e Forlì-Cesena (Verghereto).

Per i 10 scranni da primo cittadino sono in lizza 25 candidati, ognuno appoggiato da una sola lista (in media 2,5 candidati e liste per comune). Di questi, solo 4 sono donne (pari al 16%), candidate a sindaco nei comuni di Palanzano, Soragna, Ferriere e Luzzara.