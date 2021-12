FOTONOTIZIA. Il "regalo sospeso" in Montagnola

Un'iniziativa degli ambulanti della Piazzola, dell'associazione Asra social insieme alla Cucine Popolari, la mensa sociale ideata da Roberto Morgantini che conta diverse realtà in città.

Questa mattina, sotto il monumento al Popolano, in Piazza VIII Agosto, è stato organizzato un punto di raccolta per il "regalo sospeso", ovvero i doni per le persone disagiate. Astra social farà anche una donazione alle Cucine popolari per organizzare il pranzo di Natale per le persone in difficoltà.