Regione, tensione alle stelle tra Donini e dg sanità: "Stanca dello schifo, tra noi divario culturale incolmabile"

Tensioni in viale Aldo Moro tra l'assessore alla salute, Raffaele Donini, e la direttrice generale della Sanità in Regione, Licia Petropulacos.

Alla base dello scontro ci sarebbe la circolare firmata nelle settimane scorse da Petropulacos, che sospendeva lo screening anti-Covid per il personale sanitario, decisione che ha visto il no dei sindacati, ma che è stata anche disconosciuta dall'assessore.

"Io vado avanti. Se mi vogliono licenziare, devono fare loro il primo passo" ha detto la direttrice all'agenzia Dire, al termine dell’incontro di ieri pomeriggio dei direttori delle aziende sanitarie, dei tecnici dell'assessorato e dei sindacati, Donini compreso che ha confermato "i test periodici di controllo anti Covid, almeno fino al termine della fase di emergenza sanitaria proclamata dal governo". "Ma questa è una decisione più a tutela degli stessi pazienti che non per un tema di sicurezza sul lavoro", contesta Petropulacos, che prende ancora le distanze da Donini. "Tra noi c'è un divario culturale incolmabile".

"E' stato un incontro con 50 persone per umiliare me", si è sfogata la manager, per la quale si sarebbe trattato di un confronto "scorretto anche dal punto di vista sindacale perché non sono state convocate tutte le sigle. Sono stata l'unica che ha tentato di difendere i tecnici e l'opinione della cabina di regia rispetto alla volontà dei sindacati e della politica - continua Petropulacos - nessuno mi ha capita, né ha difeso la mia posizione che è a tutela della dignità dei professionisti". Quindi aggiunge: "Non sono i sindacati né la politica a dire che scelte si fanno in sanità. Non è una questione se la circolare sia giusta o sbagliata. Non ho alcun motivo di rivedere quel documento".

La direttrice annuncia che "Nei giorni scorsi ho presentato domanda per andare in pensione anche se dovrò rinunciare al 40% di quello che mi spetta. E spero che venga accettata. Sono stanca di questo schifo, questo è solo l'ultimo episodio di una catena inaccettabile. Non ce la faccio più. Io lavoro per i cittadini, non faccio schifezze. Questa è una gestione della cosa pubblica che non condivido". Ma non si dimetterà: "Io vado avanti serena, sarò solo più prudente. Mi spiace per i miei collaboratori, che si trovano in situazioni imbarazzanti. Io ho un contratto di lavoro valido, se mi vogliono licenziare devono fare loro il primo passo. Devono portare la mia testa ai sindacati - tuona - che l'hanno chiesta, e mi licenzieranno, io non ho protettori, sono qui grazie al mio lavoro e alla mia competenza".