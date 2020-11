Sciopero e presidio in regione: "Tassare i redditi milionari e assunzione dei precari della scuola"|VIDEO

Oggi giornata di sciopero e presidio del sindacato USB sotto la sede della Regione Emilia-Romagna. Più trasporti pubblici, assunzione dei precari della scuola e tutela della salute, le richieste delle sigle presenti, da Potere al Popolo al collettivo Noi restiamo.

"Non si fa un discorso di riforma fiscale in cui i redditi milionari vengano tassati per redistribuire le risorse - e quindi - garantire la salute di tutti - dice il portavoce - la salute di studenti e personale della scuola è a rischio, il presidente della Regione Stefano Bonaccini è capo della conferenza stato-regioni, uno degli ostacoli maggiori per una gestione coerente, nazionale e centralizzata della situazione di emergenza".

Le proposte di Miriam Cruciano, insegnate precaria è investire nella scuola pubblica "per poter tornare in presenza e in sicurezza. La dad non ci convince perchè fortemente discriminatoria. A cosa servono i proclami del ritorno a scuola il 9 dicembre, quando non è cambiato niente, ieri è stato il giorno con il numero maggiore di decessi". E ancora: "La nostra richiesta è che i precari che abbiamo almeno tre anni di servizio vengano stabilizzati, non si può fare un concorso in tempi di pandemia".

Proponete dunque una patrimoniale... " E' chiaro ormai che non si può fare ulteriore debito, è uscita anche una proposta dell'università di Torino, ma non c'è la volontà politica - dice Antonio Corleanò del collettivo Noi restiamo - il Governo non tutela la massa giovanile, precaria, le donne, preferisce Confindustria".

E l'università? "Gli studenti hanno rinunciato ad andare per i costi altissimi, non si è fatto nulla per le tasse universitarie, quindi questo è il prodotto di un modello universitario costruito, a favore della partecipazione delle aziende private. Infatti è stato garantito un padiglione della fiera per la Bologna Business School, la scuola di élite".