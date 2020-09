Viabilità, la Regione in difesa dei motociclisti: "Installare le barriere"

L'Emilia-Romagna si schiera in difesa dei motociclisti. E sollecita sia il ministero dei Trasporti sia l'Anas a installare le barriere protettive per i centauri sui guardrail e intervenire nelle strade più a rischio.

Un segnale lanciato però anche alle stesse Province dell'Emilia-Romagna. L'Assemblea regionale ha approvato oggi all'unanimità una risoluzione, proposta dalla Lega ed emendata dal Pd, per impegnare la Giunta Bonaccini proprio in questa direzione.

Il documento fa leva sul decreto ministeriale cosiddetto "salva-motociclisti, entrato in vigore nel maggio 2019, che prevede l'obbligo di installare guard rail adatti alle moto su tutte le curve con un raggio minore di 250 metri nel caso di strade di nuova costruzione, adeguando invece le protezioni nei tratti soggetti a varianti del tracciato o rinnovo delle barriere e intervenendo nelle strade con il maggior numero di incidenti con feriti o decessi che coinvolgono le due ruote".

S"iamo soddisfatti- commenta il leghista Gabriele Delmonte- la sicurezza stradale rappresenta un tema di grande valore per la Regione Emilia-Romagna che, in aderenza agli indirizzi europei, assume come fondamentale il diritto dei cittadini alla sicurezza nella mobilità. Pertanto sulle strade provinciali la competenza della Regione impone un intervento tempestivo, mentre sulle tratte statali è importante avviare un confronto con Anas".

L'Emilia-Romagna, aggiunge la dem Nadia Rossi, "è terra di motori e Rimini è in cima alle classifiche regionali per l'immatricolazione di mezzi a due ruote. Sensibilizzare gli enti ad agire per la tutela di chi sceglie le due ruote non è un argomento su cui possono esserci divisioni di destra o di sinistra".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come Regione, inoltre, "penso sia importante sollecitare le Province per dimostrare maggiore attenzione e sensibilità al tema - aggiunge Rossi - la sostituzione di un vecchio guard rail non più a norma per gli utenti a due ruote non è un vezzo, ma in caso di incidente può segnare la differenza tra una lesione leggera e una più grave e irreparabile", chiosa la consigliera Pd. (Dire)