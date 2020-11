Brusaferro, Iss: "In 4 regioni opportuno anticipare misure più restrittive": c'è anche l'Emilia-Romagna

Emilia-Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto sarebbero le regioni sotto osservazione da parte dell'Istituto Superioriore della Sanità, come riferisce Ansa.

Secondo il presidente Silvio Brusaferro "Sulla base dell'ultimo monitoraggio - ha detto oggi in una conferenza stampa sull'andamento dei contagi in Italia - ci quattro regioni vanno verso il rischio alto e nelle quali è opportuno anticipare le misure più restrittive".

Queste 4 regioni, dai dati del monitoraggio, hanno una valutazione della probabilità di diffusione "moderata", ma sono collocate in uno scenario di tipo 4 (quello con Rt sopra 1.5 - ndr).

"Questa sera - aveva annunciato qualche ora fa il presidente della Regione Stefano Bonaccini - incontrerò in videoconferenza i sindaci dei Comuni capoluogo e i presidenti di Provincia. Stiamo valutando di assumere nuove misure per evitare gli assembramenti che si continuano a vedere nelle città e non solo, basti pensare all'ultimo fine settimana".

Oggi, 10 novembre, sono 2.430 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 22.539 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Questo il dato dell'Emilia-Romagna oggi, 10 novembre, e comprende i 100 casi riferiti a ieri e relativi a Ferrara, non contabilizzati a causa di un problema al sistema informatico (come riportato nel bollettino di ieri). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,6 anni.