Figli di coppie omogenitoriali, il Comune: "Continuiamo a registrare, ma la gpa resta esclusa"

Il Comune ribadisce il proprio impegno a "superare ogni discriminazione e garantire pienamente i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali". Per questo, “nell’esclusivo interesse del minore", il sindaco Matteo Lepore si è schierato pubblicamente sul tema, "procedendo alla trascrizione integrale dei certificati di nascita costituiti all'estero con due mamme non riconducibili ad una gestazione per altri, chiaramente esclusa dalla legge". La precisazione è stata fornita oggi al question time dall'assessore ai rapporti col Consiglio comunale Massimo Bugani.

La protesta di Fratelli d'Italia

Sulle trascrizioni, sottolinea Bugani, esiste già un "indirizzo molto chiaro della giurisprudenza". Quindi le trascrizioni, come riferisce la Dire, avvengono nel Comune di Bologna "nel pieno rispetto degli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione e ogni trascrizione viene comunicata alla Prefettura e alla Procura della Repubblica". Pollice verso dal centrodestra, che è tornato ad incalzare l'amministrazione. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia Stefano Cavedagna "il sindaco non ha detto ancora cosa intenda fare. Non sappiamo ancora cosa pensi la sinistra in Comune e a livello nazionale. Siete a favore o no di quella che chiamate gestazione per altri?".

Lo stop della Prefettura di Milano

Dopo la circolare della Prefettura di Milano che ha messo lo stop alle trascrizioni all’anagrafe di bimbi e bimbe nati da coppie omogenitoriali, il sindaco Matteo Lepore ha fatto asse con il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, e poi una linea comune è stata assunta anche con sindaci di sindaci di Roma, Napoli, Firenze, Torino e Bari. “Quello del riconoscimento è un tema controverso sul piano giuridico, ma assolutamente fondamentale per la vita e i diritti di tante persone. Per questo credo sia urgente affrontare con una legge che riconosca la parità di diritti e la pienezza di cittadinanza per tutte le bambine e tutti i bambini”, aveva commentato Lepore. Palazzo D'Accursio quindi continuerà, come accade dal 2018, quando l’allora sindaco Virginio Merola per la prima volta registrò un bimbo figlio di due madri.

La manifestazione din piazza Maggiore

Per i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali, domenica 2 aprile in piazza Maggiore scatta la mobilitazione indetta dalle Famiglie Arcobaleno Emilia-Romagna e le associazioni e i collettivi del Rivolta Pride per rispondere "ai recenti attacchi del governo ai figli delle famiglie omogenitoriali". L'appuntamento è alle ore 16 e "non mancheranno musica e laboratori per bambini e bambine di ogni età". Dalla piazza arriverà un invito ai sindaci alla disobbedienza civile in nome dell'articolo 3 della Costituzione chiedendo di riconoscere ugualmente tutti gli atti di nascita.