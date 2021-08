Furti in appartamento mentre siamo in vacanza: regole e precauzioni per evitarli

Qualche semplice consiglio per scongiurare una spiacevole incursione in casa mentre siamo in ferie: cominciamo dai social e dalla collaborazione con i vicini

L'estate delle vacanze, l'estate dei ladri che approfittano dell'assenza dei proprietari per intrufolarsi nelle case e fare incetta di refurtiva: in questo periodo, lo sappiamo bene e ce lo raccontano le cronache, cresce il rischio di subire furti in abitazione e, sul fronte della prevenzione, qualcosa certamente si può fare. Ma cosa? Ci sono delle semplici regole che tengono in considerazione, nell'era dei social, anche il numero e le informazioni che pubblichiamo in rete, tutte potenzialmente utili per capire dove siamo e quando.

Estate e topi d'appartamento: 7 regole antifurto

1. Preferire vacanze a macchia di leopardo piuttosto che lunghi periodi fuori casa

2. Attivare uno "scambio di attenzioni" con i vicini per far sembrare abitate le abitazioni vuote (un esempio? Far ritirare la posta da qualcuno: vedere la cassetta piena di bollette e pubblicità conferma che la casa è vuota)

3. Segnalare sempre al 112 persone o episodi sospetti, mai correre dei rischi inutili

4. Non "dare il tiro" a persone che non si conoscono, anche se si presentano come operai/addetti/ecc...in caso di lavori o altro, l'azienda di turno avrà fatto affiggere degli avvisi

5. Non lasciare in casa gioielli e somme di denaro se non all'interno di una cassetta di sicurezza

6. Porte blindate: dare sempre le mandate perchè altrimenti basta una lastra medica o una carta di credito per aprirle

7. Non dare troppe informazioni di sè sui social, soprattutto se i nostri profili sono aperti e quindi accessibili: vedere le foto delle vacanze lontani da Bologna potrebbe assicurare ai ladri la nostra assenza prolungata