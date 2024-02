Appalti ospedalieri, Adl Cobas attacca: "Addetto portato in tribunale per aver scioperato"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il sindacato Adl Cobas si scaglia contro Rekeep, una delle aziende che gestiscono l'appalto dei servizi integrati alla persona del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, accusandola di comportamento antisindacale. All'origine della querelle, spiega in conferenza stampa davanti al padiglione 23 dell'ospedale il sindacalista Tiziano Ghidelli, c'è una vicenda che coinvolge un addetto al trasporto di materiale biologico, attivista del sindacato, che secondo la ricostruzione di Adl Cobas "l'azienda ha deciso di portare in giudizio davanti al Tribunale del lavoro per il solo fatto di aver aderito allo sciopero dello scorso 20 ottobre".

Al lavoratore, dettaglia Ghidelli, l'azienda contesta di "non aver rispettato le procedure da seguire in caso di sciopero, che invece noi abbiamo seguito, avvisando la Commissione di garanzia e la Prefettura". La normativa, prosegue l'esponente del sindacato, "prevede che, qualora non ci sia un accordo sulle persone precettate, ci si sieda ad un tavolo e ci si metta d'accordo: questa procedura è costantemente ignorata da Rekeep e L'operosa, e i dipendenti possono confermare che vengono appesi dei fogli in maniera del tutto discrezionale e senza una procedura conciliativa".

Nel caso in questione, al dipendente "è stata contestata l'assenza dal lavoro, e gli è stata comminata una sanzione equivalente a due ore di paga. Noi abbiamo fatto ricorso all'Ispettorato del lavoro, e il Collegio di conciliazione ed arbitrato, davanti al quale l'azienda non si è presentata, ha archiviato la procedura disciplinare". A quel punto, conclude, Rekeep "si è rivolta alla giustizia ordinaria, comportamento che anche il nostro legale ritiene molto anomalo e completamente sproporzionato rispetto al fatto in questione", e l'udienza è stata fissata per il 4 aprile alle 10.

La conferenza stampa di oggi, che ha subito anche una breve interruzione per l'arrivo di alcuni poliziotti che hanno chiesto i documenti a uno degli organizzatori, è stata anche l'occasione per lanciare lo sciopero di lunedì 5 febbraio, che come spiega Ghidelli "coinvolgerà decine di dipendenti, in particolare dei settori area ecologica, trasporto biologico, guardaroba e pulizie, per chiedere, come facciamo da quasi un anno, che vengano applicati i corretti contratti collettivi".

In questo momento, ricorda infatti il sindacalista, "i dipendenti sono inquadrati nella trappola del contratto multiservizi, che prevede retribuzioni anche di cinque-sei euro netti l'ora, senza indennità integrative sufficienti e senza adeguate misure di sicurezza sul lavoro".

Secondo Ghidelli, "per risolvere i problemi legati all'inquadramento contrattuale basterebbe che le aziende fossero ragionevoli e dialoganti, come dimostra il caso dei dipendenti Traser del reparto logistica, a cui ora viene applicato il contratto di settore e non quello multiservizi".