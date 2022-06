A Bologna le reliquie delle stimmate di San Francesco

Dopodomani, domenica 12 giugno alle 15, l'arcivescovo d Bologna, Cardinale Matteo Zuppi, celebrerà la messa in Cattedrale presenti le reliquie delle stimmate di San Francesco d'Assisi provenienti dal Santuario de La Verna, in occasione degli 800 anni della presenza a Bologna del Santo e della sua predica in Piazza Maggiore.

La celebrazione sarà animata dal coro polifonico "La Corbella", al termine vi sarà la benedizione solenne con una breve processione. La liturgia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell'Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di "12Porte".

Domani, alle 16, le reliquie saranno accolte in San Pietro e padre Francesco Brasa, Guardiano del Santuario de La Verna, terrà una catechesi sulla storia di San Francesco in quel luogo. Alle 17 verranno celebrati i Vespri e alle 17.30 la messa. L'evento "Uniti nel nome di Francesco" è proposto da Unitalsi Bologna e dall'Arcidiocesi.