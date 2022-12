Renner premia i dipendenti con 1.700 euro in busta paga

Sarà un buon Natale per i dipendenti Renner Italia. L'azienda consolida il primato nel comparto delle vernici industriali per il legno e riserva un'attenzione particolare ai propri lavoratori. Il premio 2022 ammonterà a 1.700 euro per ciascuno dei 370 dipendenti.

I compensi aggiuntivi alla retribuzione di base saranno erogati nella busta-paga del prossimo gennaio. Non è l'unica buona notizia. I dipendenti hanno anche beneficiato di 500 euro di welfare. Inoltre, per far fronte al rincaro della mensa è stato deliberato un aumento del buono pasto quotidiano, mentre nella tradizionale strenna natalizia ogni dipendente troverà anche un coupon da 50 euro da spendere nei supermercati o sugli ecommerce.

L'azienda aveva anche varato, come tante altre, il bonus carburante da 200 euro. E per far fronte alle esigenze di liquidità, i 10/12 della tredicesima erano stati anticipati nello stipendio di novembre. Nel corso degli ultimi 12 anni ogni dipendente Renner Italia ha ricevuto in più in busta-paga (per via degli accordi contrattuali di secondo livello con i sindacati) quasi 29.000 euro.

In Renner vengono corrisposti emolumenti per 14 mensilità, con un contratto collettivo nazionale che ne contempla 13. Tutto ciò è possibile naturalmente grazie a un'azienda in salute. Nonostante la congiuntura complicata e la perdita di un mercato come quello russo, che per Renner Italia valeva quasi il 15% del proprio fatturato, la società di Minerbio chiuderà il 2022 con ricavi pari a 182 milioni. Un deciso balzo in avanti del 10% rispetto al fatturato 2021. (Dire)