Malore durante Italia-Macedonia: Renzo Ulivieri operato a Roma

Malore improvviso per Renzo Ulivieri, ex allenatore, tra le altre, del Bologna: il presidente dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori di Calcio) era allo Stadio Olimpico di Roma per assistere alla partita tra Italia e Macedonia quando, prima dell’inizio dell’incontro, ha palesato un certo malessere. Come scrive l’Adnkonos, Ulivieri è stato operato nella notte all’ospedale Santo Spirito per un fenomeno subocclusivo intestinale, generato da una vecchia aderenza. L’operazione è perfettamente riuscita e Ulivieri, subito dopo il risveglio, ha chiesto informazioni sul risultato della partita, “segno inequivocabile di decorso positivo”, come comunicato dallo staff dell’Assoallenatori.