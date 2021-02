Folla e rissa, in Piazza Scaravilli anche il reparto mobile | VIDEO

C'è stata anche una rissa ieri sera in piazza Scaravilli dopo l'intervento effettuato dalla Polizia per disperdere gli ormai consuenti assembramenti serali: tra due ragazzi piuttosto alterati sono volati spintoni e pugni, mentre le Forze dell'ordine ancora presidiavano l'area.

Sul posto ieri sono arrivate diverse volanti della Polizia, una dei vigili urbani e anche due mezzi del Reparto mobile. Se il grosso dei presenti si e' allontanato dalla zona, un gruppo si e' fermato a pochi passi di distanza, in via XX Ottobre 1944, dando vita ad una sorta di fronteggiamento con gli agenti (compresi quelli in assetto antisommossa) rimasti nella piazza.

Da parte dei ragazzi sono piovuti insulti e provocazioni verso le Forze dell'ordine e proprio uno dei giovani piu' "attivi" è rimasto coinvolto nella rissa: un altro dei presenti lo ha affrontato, sono cominciati gli spintoni ed è finita a pugni e calci. Ha avuto la peggio il primo, mandato a terra da un colpo al volto. L'altro si è poi rivolto verso la Polizia: "A posto? Ce le siamo date?". E a seguire: "Io in galera ci sono stato, un po' ho provato a fargliela capire, poco eh, ma buono...". (Dire)