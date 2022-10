Raccolta fondi Sant'Orsola: come sarà il reparto di oncologia | FOTO

Il pianista Marco Laganà e il suo pianoforte fanno risuonare le note di Beethoven, Chopin e Schubert. Accade nelle corsie del reparto di oncologia del Policlinico Sant'Orsola, il più grande dell'Emilia-Romagna, ma la musica riesce ad arrivare anche nelle stanze di chi non può alzarsi da un letto di ospedale.

E' un'iniziativa a cura della Fondazione Policlinico Sant'Orsola e al progetto "Lo spazio che cura", raccolta fondi per ristrutturare il reparto.

Raccolta fondi reparto oncologia

Ogni anno 900 pazienti vengono ricoverati e altri 1.800 ricevono in day hospital nel reparto di oncologia del Policlinico Sant'Orsola, il più grande della regione.

I fondi raccolti potranno garantire nuovi letti elettrici, tende fonoassorbenti, bagni in camera rinnovati, balconi trasformati in giardini d’inverno e, ancora, la musica, grazie a un sistema di filodiffusione.

"Insieme investiremo anche per migliorare le relazioni tra paziente, familiare e personale sanitario e il supporto psicologico - fa sapere il Policlinico, con - l’ingresso aperto, con un grande bancone per l’accoglienza, una sala dedicata agli incontri e la stanza dedicata per i colloqui con il medico o lo psicologo. Per riuscirci dobbiamo raccogliere 585.000 euro. È una sfida impegnativa, ma insieme possiamo riuscirci".