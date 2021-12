Report settimanale dei contagi: i dati aggiornati al 19 dicembre 2021 | GRAFICI

Un picco di contagi nei cinque giorni che, dopo l'apice della settimana precedente, torna leggermente in flessione, ma ancora con numeri che non si vedevano dal marzo scorso. Questo il primo tra i dati del nuovo report settimanale sui contagi Covid in Regione, su base dati Ausl. La settimana che va dal 15 al 16 dicembre è stata ricompresa nelle serie storiche dall'inizio della pandemia. Qui di seguito tutti i risultati: