Report settimanale contagi a scuola: i dati aggiornati al 19 dicembre 2021 | GRAFICI

Il 17,1 per cento dei contagi totali, quasi uno su cinque, vede positivo un minore in età scolare. Sono i numeri che emergono dal report regionale dell'andamento dell'epidemia da Covid nelle scuole dell'Emilia Romagna. Ancora confermato il trend per classe di studi, con alunni e alunne delle elementari ancora in testa alla classifica dei positivi in ambito scolastico. Qui di seguito il grafico, suddiviso provincia per provincia.