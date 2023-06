Residenti Paleotto in protesta: "Isolati da frane e lavori, rischiamo di rimanere anche senza gas" | FOTO

I cittadini che risiedono nella zona del Paleotto questa mattina si sono ritrovati in via Alcide de Gasperi per un sit-in di protesta. Ai disagi causati dalle alluvioni di maggio, con diversi sfollati, cedimenti e frane, si aggiungono quelli dei lavori al cosiddetto "nodo di Rastignano".

La vecchia strada dopo il ponte di ferro è franata, quindi per raggiungere la città è necessario 'scollinare' e arrivare da via San Mamolo per via Torriane anch'essa interessata da cedimenti. Si dicono preoccupati poiché medico curante, scuole e servizi sono difficilmente raggiungibili, visto che si tratta di persone che gravitano intorno alla zona di Rastignano.

Dai giorni dell'alluvione è anche difficile smaltire i rifiuti, raccontano, visto che la raccolta è pressoché sospesa, non arriva il postino, e, per chi non è allacciato alla rete cittadina del metano, il rischio è di rimanere senza gas: "Deve arrivare la cisterna di Gpl che probabilmente non riuscirà a passare", lamentano.

Forza Italia: "La soluzione c'è"

Del rischio isolamento ha parlato ieri anche la capogruppo di Forza Italia in Regione, Valentina Castaldini presentando una interrogazione: "Residenti isolati e impossibilitati a fruire dei servizi essenziali a causa di una frana e di lavori stradali in corso. Per la concomitanza degli eventi atmosferici di maggio e dei lavori programmati al cosiddetto ‘nodo di Rastignano’ - ha spiegato la consigliera - gli abitanti di via del Paleotto, via del Poggio, via della Torre, via Torriane e via di Paderno si trovano pressoché isolati e per raggiungere il centro devono impiegare almeno mezz’ora. I cittadini sono preoccupati perché nell’eventualità di un’emergenza, un’ambulanza o un mezzo dei vigili del fuoco impiegherebbe molto tempo per arrivare. Per una valutazione meramente economica non è stato deciso di ripristinare il ponte sul Torrente Savena di accesso a via del Paleotto prima di chiudere via Alcide de Gasperi”.

"La soluzione c'è ed è a portata di mano - per il capogruppo di Forza Italia a Palazzo d'Accursio, Nicola Stanzani - Città Metropolitana e Comune si decidano a concedere il passaggio lungo via Alcide De Gasperi, un senso unico alternato riservato ai residenti che incontra la disponibilità dell’impresa che effettua i lavori a intervenire garantendo il passaggio. Oppure - spiega Stanzani - venga messo a disposizione dei residenti il nuovo collegamento carrabile creato per l'accesso al cantiere che collega via del Paleotto al ponte di ferro, che per voce delle stesse maestranze 'in mezza giornata di lavoro diventa utilizzabile da tutti'. La fattibilità tecnica c’è, la disponibilità delle imprese anche, ora serve solo la volontà politica. E non è il caso di perder altro tempo".