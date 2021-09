Residenza Collegio Superiore: l'Unibo inaugura uno speciale studentato in piazza Puntoni

Sarà la residenza universitaria per gli studenti del Collegio Superiore e, temporaneamente, per i dottorandi internazionali dell’Istituto di Studi Avanzati. Ogni anno selezionate 24 nuove matricole iscritte a un qualsiasi corso di laurea dell’Ateneo, che vanno a comporre il corpo attuale di circa 90 Collegiali

E' stata inaugurata la Residenza Collegio Superiore Irnerio, in Piazza Puntoni, 1 a Bologna che, a partire da quest'anno accademico, ospiterà gli studenti del Collegio Superiore e, temporaneamente, i dottorandi internazionali dell’Istituto di Studi Avanzati.

L’edificio, già completamente ristrutturato negli anni 2000-2002, è composto da sei piani fuori terra, con un vano scala e ascensore ed una scala esterna di sicurezza dal primo piano al piano terra.

Si tratta di 111 posti letto in 108 camere (105 camere singole e 3 doppie) con bagno e 5 cucine comuni, oltre agli spazi comuni e servizi accessori, quali sala studio, sala TV, palestra, cucine per ogni piano, sala da pranzo e locali lavanderia. All’esterno in copertura c'è anche un’ampia terrazza da cui si gode uno splendido spettacolo dei tetti nel centro storico di Bologna. Tra i lavori realizzati, la sistemazione (tinteggiatura) degli spazi interni, l’integrazione dei sistemi di condizionamento e ricambio d’aria, l’inserimento di controsoffitto, ma anche il miglioramento della connettività.

La residenza, già denominata Residenza Irnerio, si trova presso l’immobile di proprietà dell’Ateneo con affaccio sulla piazza e le vie Zamboni e S. Giacomo, ed è gestita da ER.GO che, nei mesi scorsi, ha realizzato una serie di interventi di riqualificazione dell’immobile per accogliere i nuovi studenti, in collaborazione con l'Università di Bologna.

"Il Collegio Superiore Irnerio, fondato nel 1998 come Collegio d'Eccellenza e dal 2019 è diretto dalla Prof. Beatrice Fraboni, è una eccezionale opportunità che l’Università di Bologna offre a studenti che desiderano esplorare ed espandere le proprie potenzialità in un ambiente immerso in una stimolante atmosfera interdisciplinare e caratterizzato da un vivace scambio intellettuale con colleghi e Tutor", così da Alma Mater spiegando che ogni anno vengono selezionate 24 nuove matricole, iscritte a un qualsiasi corso di laurea dell’Ateneo, che vanno a comporre il corpo attuale di circa 90 Collegiali, oggi finalmente riuniti nella Residenza Collegio Superiore Irnerio.

L’edificio che oggi ospita l’intero Collegio Superiore Irnerio ha una storia particolarmente rilevante: venne inaugurato come “Collegio Irnerio” nel lontano 1954 alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Ermini, del Rettore Battaglia e del Cardinale Giacomo Lercaro, quando le ferite della guerra erano ancora aperte e visibili. Ospitava 93 studenti “meritevoli” cui doveva “… fornire ambiente e funzionalità adatte al migliore raccoglimento degli studenti, ….affiancati a frequenti dotti convegni, consacrandone anche l’alta preziosa funzione quale punto di incontro per più intime e feconde relazioni accademiche e internazionali”, come scrive Luigi Riguzzi, l’architetto che portò a termine il progetto originario.

L’operazione di ristrutturazione cerca in parte di ripristinare la temperie e le funzioni di quell’età ottimista, restituendo ad uno dei più significativi gioielli architettonici della città lo smalto e la centralità che furono alla base del suo concepimento.