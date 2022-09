Residenze artistiche, 1,8 milioni stanziati dalla Regione: ecco a Bologna dove andranno

Luoghi di creazione e di sperimentazione, che favoriscono la mobilità degli artisti e quindi il rinnovamento dei processi creativi, importanti per il teatro, la danza e la scena contemporanea e funzionali al ricambio generazionale. Sono le residenze artistiche, riconosciute dal 2014 dal ministero della Cultura, che li sostiene attraverso un cofinanziamento Stato-Regione. Anche la Regione Emilia-Romagna prosegue col sostegno ai progetti che sviluppano tali residenze nel territorio regionale, che per il triennio 2022-2024 potranno beneficiare di circa 600 mila euro annui (291.098 di risorse regionali e 302.886 risorse statali).

Attraverso un bando, la Regione ha selezionato un progetto di Centro di Residenza e cinque progetti di Residenze per Artisti nei Territori, cui saranno destinate le risorse stanziate nel triennio, complessivamente 1,8 milioni di euro. Nella selezione si è valutato, in particolare, il profilo qualitativo del soggetto proponente e delle figure professionali coinvolte, il progetto di accompagnamento artistico e la capacità di sviluppare azioni innovative con altri progetti di residenza, oltre che partenariati e reti progettuali per l’inserimento e l’accompagnamento degli artisti o delle compagini in residenza, nel contesto del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo.

I progetti individuati a Bologna e nel resto della Regione

Per il Centro di Residenza, il progetto presentato dall’Associazione temporanea di scopo tra “L’Arboreto – Teatro Dimora” di Mondaino, in provincia di Rimini e “La Corte Ospitale”, di Rubiera, in provincia di Reggio.

Per i 5 progetti di residenze per artisti nei territori sono stati selezionati Ateliersi Aps di Bologna, Aps "Associazione Culturale Masque" di Forlì (FC), “Manicomics Teatro P.s.c.r.l.” di Piacenza, “Teatro Due Mondi Aps” di Faenza (Ra), “L'Altra Società Cooperativa O.n.l.u.s.” di Bologna.

Si tratta di quattro conferme e un nuovo soggetto, il “Manicomics Teatro P.s.c.r.l.” di Piacenza, una compagnia di produzione, formazione e ricerca sul clown e il circo contemporaneo, che propone un progetto di residenze nell’ambito del teatro-circo che unisce danza, arte circense e teatro.

L'Altra Società Cooperativa O.n.l.u.s.

L’Altra soc. coop. onlus è impegnata nella produzione e promozione culturale, in particolare teatro e cinema.

Nel settore teatrale L’Altra ha rilevato la gestione di Teatri di Vita, fondato nel gennaio 1993 dalla compagnia teatrale :riflessi, diretta da Andrea Adriatico.

L’impegno di Teatri di Vita è rivolto al teatro di ricerca e alla danza contemporanea attraverso forme di promozione e intervento artistico particolarmente originali e innovative. Ha sede in un edificio di proprietà del Comune di

Bologna, gestito da L’Altra in convenzione con il Comune di Bologna. L’attività gode del supporto del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e inoltre della Fondazione Carisbo e della Fondazione del Monte.

Le attività di produzione riguardano spettacoli, regolarmente distribuiti in Italia e all’estero; le attività di programmazione e promozione comprendono stagioni teatrali, rassegne, festival multidisciplinari, incontri e altre iniziative collegate.

Nel settore cinematografico, L’Altra opera principalmente nella produzione di lungometraggi e di documentari.

Ateliersi Aps

Si occupa di produzione artistica (spettacoli, performance, scritture, progetti editoriali, formazione) e della cura della programmazione culturale dell’Atelier Sì. L’Atelier Sì – in Via S. Vitale 69, a Bologna – è la sede del gruppo, atelier di sperimentazione e produzione, e anche spazio pubblico che ospita artisti e presenta opere offrendo un confronto di pensieri ed esperienze estetiche.

La creazione di Ateliersi si compone di opere teatrali e interventi artistici in cui il gesto performativo entra in dialogo organico con l’antropologia, la letteratura, la produzione musicale e le arti visive per favorire una comunicazione del pensiero capace di intercettare inquietudini e prospettive che coagulano senso intorno ai sovvertimenti che si manifestano nel mondo.

Il lavoro artistico di Ateliersi si caratterizza per un approccio multidisciplinare incentrato su una spiccata performatività a favore della contaminazione del linguaggio teatrale con quello delle altre arti. Il teatro di Ateliersi è fortemente incentrato sulla scrittura in cui la drammaturgia diventa una meta-disciplina che sostiene e favorisce un dialogo interno con le scienze umanistiche e le arti visive e sonore, per le quali il collettivo collabora con artisti ed esperti esterni.