Restauro Garisenda, per il Comune no a nuovi tralicci

L'idea di realizzare nuovi tralicci realizzati ad hoc per il restauro della Torre Garisenda al momento resta solo nel campo delle ipotesi. La conferma del progetto, illustrato dal Comune un mese fa, di riutilizzare le strutture create per mettere in salvo la Torre di Pisa resta in piedi.

La conferma è arrivata in serata dal Comune di Bologna. che ha fatto sapere che "il gruppo di esperti coordinato dall’Ingegner Raffaela Bruni e i tecnici di Palazzo d'Accursio sono al lavoro per utilizzare i tralicci utilizzati" nel Campo dei Miracoli "le cui condizioni permettono il riutilizzo, come illustrato nel corso della conferenza stampa dello scorso 27 marzo, e come ribadito nel recente incontro tecnico al ministero della Cultura, relativo all’assegnazione delle risorse Pnrr".

La riunione al Ministero della Cultura

Qualche interrogativo sulla messa insicurezza del monumento, simbolo di Bologna con la Torre Asinelli, a quanto riferisce il Resto del Carlino, era sorto due giorni fa, nel corso di un incontro a Roma tra i tecnici del Comune di Bologna e quelli del Ministero della Cultura. Nel corso dell'incontro è stata confermata la volontà dell’amministrazione Lepore di procedere dei due ‘argani’ utilizzati per 'salvare' la torre pendente di Pisa. Operazione dettata sia dalla volontà di agire in tempi brevi sia dal risparmio che comporta.

Le strutture, tuttavia, come aveva preannunciato lo stesso sindaco Matteo Lepore e il pool di esperti di Palazzo d'Accursio dovrà essere riadattato alle diverse dimensioni della Torre Asinelli - più alta di alcuni metri rispetto a quella di PIsa. Non sarà in ogni caso facile reimpiegare le strutture esistenti, che dal 2019 non sarebebro più oggetto di manutenzione, come comunicato dall’Opera Primaziale pisana al Comune. Anche se tutto sommato sono in "buono stato", come ha detto lo stesso sindaco Lepore, potrebbe essere necessario riportarle in efficienza. Non solo. Servirà anche un nuovo softweare per far funzionare queste strutture e calibrarle alle esigenze del monumento del Duecento.

Il via libera della Soprintendenza

La Soprintendenza darà il via libera alle operazioni di messa in sicurezza della Garisenda solo quando sarà definitiva e presentata ufficialmente dal Comune. Nel frattempo da Palazzo d'Accursio arriva una ulteriore conferma. Il progetto illustrato un mese, che punta a riportare la Torre in piena sicurezza entro fine 2024, non si tocca.

