Restauro di una mummia aperto al pubblico: succede al Museo Archeologico

Il restauro di una mummia umana di adulto, conservata nei depositi del museo dal 1994, sarà visibile al pubblico dal 16 giugno al 3 settembre nella Sezione Egiziana del Museo Civico Archeologico di Bologna. La mummia appartiene alla collezione di antichità egizie, greche, etrusche e romane che Pelagio Palagi, architetto, pittore, scultore, ornatista e collezionista, destinò per lascito testamentario al Comune di Bologna.

L'intervento conservativo, scrive Ansa, è affidato a Cinzia Oliva, fra i massimi esperti nel restauro dei tessuti antichi e consulente di importanti istituzioni museali, e si svolgerà in tre tranche. Durante gli orari di apertura del museo e nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19, i visitatori potranno osservare dal vivo - nell'ambito del progetto 'Oltre le bende: storia di un antico egiziano' - le operazioni necessarie al complesso restauro tessile di una mummia egiziana dalla storia millenaria, in parte ancora inedita.

Un'operazione live del genere, sempre al museo Archeologico, era già stata fatta qualche anno fa.

Il trattamento conservativo è la premessa al trasferimento in sicurezza della mummia, che il Museo Civico di Bologna ha concesso in prestito ai Musei Civici di Mantova per una durata di cinque anni, assieme a un gruppo di 11 bronzetti di divinità egiziane. A distanza di 27 anni, la mummia tornerà visibile al pubblico nella sede di Palazzo San Sebastiano a Mantova per arricchire e integrare la Collezione Egiziana di Giuseppe Acerbi, costituita dai reperti archeologici raccolti dallo scienziato di Castelgoffredo durante il suo soggiorno in Egitto dal 1826 al 1834 quale Console Generale d'Austria.